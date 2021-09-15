Мірча Луческу: "Динамо буде до кінця боротися і чіплятися за кожне очко"

У першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло внічию 0:0 з лісабонською Бенфікою. По гарячих слідах результат матчу прокоментував головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

"Чи хороший результат 0:0? Позитивний результат, ми грали проти дуже хорошого суперника, я це говорив і до гри. Команда, яка інвестує багато грошей у футболістів. Ми добре зіграли в обороні, чекали свого моменту. У нас були ще моменти – поперечка. Шкода, що не зарахували цей гол в кінці матчу.

Складна група. Ігри проходять в хорошому ритмі. Ми будемо до кінця битися і чіплятися за кожне очко. Важливо, щоб мої футболісти повірили в себе і в кожному поєдинку додавали у впевненості, сміливості, щоб покращували командну гру.

Коли дивишся на наших центральних захисників, яким 19 і 21 рік, а у суперника захисники далеко за 30, то, здається, результат все-таки в нашу користь", – сказав Луческу.

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