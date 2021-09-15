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Манчестер Юнайтед 1
14 вересня 19:45
Севілья 1
Зальцбург 1
14 вересня 22:00
Динамо 0
Бенфіка 0
14 вересня 22:00
Барселона 0
Баварія 3
14 вересня 22:00
Челсі 1
Зеніт 0
14 вересня 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 вересня 22:00
Лілль 0
Вольфсбург 0
14 вересня 22:00
Вільярреал 2
Аталанта 2
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
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Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Мірча Луческу: "Динамо буде до кінця боротися і чіплятися за кожне очко"

Сергій Шаховець
15 вересня, 00:51
Головний тренер київського клубу Мірча Луческу висловився про поєдинок з Бенфікою, в якому його команда була близькою до перемоги, але задовольнилася нічиєю

У першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло внічию 0:0 з лісабонською Бенфікою. По гарячих слідах результат матчу прокоментував головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

"Чи хороший результат 0:0? Позитивний результат, ми грали проти дуже хорошого суперника, я це говорив і до гри. Команда, яка інвестує багато грошей у футболістів. Ми добре зіграли в обороні, чекали свого моменту. У нас були ще моменти – поперечка. Шкода, що не зарахували цей гол в кінці матчу.

Складна група. Ігри проходять в хорошому ритмі. Ми будемо до кінця битися і чіплятися за кожне очко. Важливо, щоб мої футболісти повірили в себе і в кожному поєдинку додавали у впевненості, сміливості, щоб покращували командну гру.

Коли дивишся на наших центральних захисників, яким 19 і 21 рік, а у суперника захисники далеко за 30, то, здається, результат все-таки в нашу користь", – сказав Луческу.

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