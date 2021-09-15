14 сентября 19:45
Янг Бойз 2
Манчестер Юнайтед 1
14 сентября 19:45
Севилья 1
Зальцбург 1
14 сентября 22:00
Динамо 0
Бенфика 0
14 сентября 22:00
Барселона 0
Бавария 3
14 сентября 22:00
Челси 1
Зенит 0
14 сентября 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 сентября 22:00
Лилль 0
Вольфсбург 0
14 сентября 22:00
Вильярреал 2
Аталанта 2
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Мирча Луческу: "Динамо будет до конца биться и цепляться за каждое очко"

Сергей Шаховец
15 сентября, 00:51
Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу высказался о поединке с Бенфикой, в котором его команда была близка к победе, но довольствовалась ничьей

В первом матче группового раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло вничью 0:0 с лиссабонской Бенфикой. По горячим следам результат матча прокомментировал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

"Хороший ли результат 0:0? Позитивный результат, мы играли против очень хорошего соперника, я это говорил и до игры. Команда, которая инвестирует много денег в футболистов. Мы хорошо сыграли в обороне, ждали своего момента. У нас были еще моменты – перекладина. Жаль, что не засчитали этот гол в конце матча.

Сложная группа. Игры проходят в хорошем ритме. Мы будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои футболисты поверили в себя и в каждом поединке прибавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру.

Когда смотришь на наших центральных защитников, которым 19 и 21 год, а у соперника защитники далеко за 30, то, кажется, результат все-таки в нашу пользу", – сказал Луческу.

Читайте также: Динамо – Бенфика и другие: результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября

Реклама