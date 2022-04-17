Світ об'єднався довкола України. Потужна підтримка від принца Гаррі на Іграх нескорених

Незважаючи на повномасштабну війну на території України, яку розв'язала Росія, українські учасники змогли долучитись до змагань Ігор нескорених.

Під час церемонії відкриття, засновник Ігор нескорених герцог Сассекський, принц Гаррі підтримав українську команду. У своєму зверненні принц наголосив, що участь української команди в Іграх – це ще один майданчик, щоб донести правду про війну в Україні.

"Ви – частина сім'ї нескорених. І ми не лише віддаємо вам шану й честь – ми бачимо вас. Далеко ходити не треба – подивіться на представництво команди України. Неможливо переоцінити вашу сміливість у тому, що ви обрали приїхати сюди й бути тут зараз.

Ви сказали мені вчора, що вирішили приєднатися до нас на цій світовій арені, незважаючи ні на що, не просто щоб показати вашу силу, але й розповісти свою правду – єдину правду про те, що відбувається у вашій країні.

Ви знаєте, що ми разом із вами. Світ об'єднаний навколо вас. І все ж ви заслуговуєте більше. І моя надія полягає в тому, що ці змагання створять можливість для нас, як глобальної спільноти, бути для вас найкращою підтримкою", – цитує принца Гаррі Суспільне.Спорт.