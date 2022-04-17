19 апреля 17:00
Фенербахче --
Шахтер --
19 апреля 22:00
Интер --
Милан --
19 апреля 22:00
Ливерпуль --
Манчестер Юнайтед --
20 апреля 21:30
Клуж --
Динамо --
26 апреля 19:00
Боруссия Д --
Динамо --
28 апреля 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Реал --
27 апреля 22:00
Ливерпуль --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Мир объединился вокруг Украины. Мощная поддержка от принца Гарри на Играх непокоренных

Сергей Шаховец
17 апреля, 17:59
В нидерландской Гааге стартовали Игры непокоренных среди ветеранов и действующих военнослужащих. В соревнованиях принимают участие украинские спортсмены

Принц Гарри поддержал Украину на Играх непокоренных / Фото: Getty Images

Несмотря на полномасштабную войну на территории Украины, которую развязала Россия, украинские участники смогли приобщится к соревнованиям Игр непокоренных.

Во время церемонии открытия, основатель Игр непокоренных герцог Сассекский, принц Гарри поддержал украинскую команду. В своем обращении принц подчеркнул, что участие украинской команды в Играх, это еще одна площадка, чтобы донести правду о войне в Украине.

Реклама

"Вы – часть семьи непокоренных. И мы не только отдаем вам уважение и честь – мы видим вас. Далеко ходить не надо – посмотрите на представительство команды Украины. Невозможно переоценить вашу смелость в том, что вы выбрали приехать сюда и быть здесь сейчас.

Вы сказали мне вчера, что решили присоединиться к нам на этой мировой арене, несмотря ни на что, не просто чтобы показать вашу силу, но и чтобы рассказать свою правду – единственную правду о том, что происходит в вашей стране.

Вы знаете, что мы вместе с вами. Мир объединен вокруг вас. И все же вы заслуживаете больше. И моя надежда заключается в том, что эти соревнования создадут возможность для нас, как глобального сообщества, быть для вас лучшей поддержкой", – цитирует принца Гарри Суспильне.Спорт.

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, на церемонии произнесла украинское приветствие – "Слава Украине!" под громкие аплодисменты присутствующих в зале.

Реклама

Отметим, что в этом году соревнования будут происходить в нидерландской Гааге с 16 по 22 апреля. Сборную Украины представят на соревнованиях 19 спортсменов.

Ранее мы сообщали, что защищая Украину от российско-фашистской орды, погиб серебряный призер Игр непокоренных Дмитрий Сидорук. Во время церемонии открытия наша сборная вышла на парад стран с фотографией своего тренера по стрельбе из лука и ветерана Дмитрия Сидорука.

Реклама