29 серпня 14:00 Про матч
Десна 0
Верес 4
29 серпня 17:00 Відео
Минай 1
Шахтар 1
29 серпня 19:30 Про матч
Зоря 1
Ворскла 0
29 серпня 19:30 Про матч
Рух 1
Львів 0
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Минай – Шахтар: відео голів та відеоогляд матчу 6-го туру УПЛ

Сергій Шаховець
29 серпня, 20:54
Битва в Ужгороді так і не змогла визначити найсильнішого: дивіться найкращі моменти матчу

Матч 6-го туру УПЛ Минай - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні на стадіоні "Авангард" в Ужгороді в матчі 6-го туру УПЛ зустрічалися віце-чемпіон минулого чемпіонату Шахтар і аутсайдер Минай.

Бойовий поєдинок з трьома вилученнями завершився внічию 1:1.

"Гірники" відкрили рахунок на 34-й хвилині матчу – гол з пенальті забив Лассіна Траоре

На 76-й хвилині гри Минай зрівняв рахунок – ворота П'ятова вразив Рустам Ахмедзаде

Реклама

Всі найкращі моменти поєдинку Минай – Шахтар дивіться у відеоогляді.

Шахтар втратив два очки в Ужгороді і збільшив відставання від Динамо, яке лідирує в чемпіонаті УПЛ, до трьох балів. Минай з п'ятьма очками займає 12-те місце в турнірній таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Реклама