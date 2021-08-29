29 августа 14:00 О матче
Десна 0
Верес 4
29 августа 17:00 Видео
Минай 1
Шахтер 1
29 августа 19:30
Заря 1
Ворскла 0
29 августа 19:30
Рух 1
Львов 0
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Минай – Шахтер: видео голов и видеообзор матча 6-го тура УПЛ

Сергей Шаховец
29 августа, 20:54
Битва в Ужгороде так и не смогла определить сильнейшего: смотрите лучшие момента матча

Матч 6-го тура УПЛ Минай - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня на стадионе "Авангард" в Ужгороде в матче 6-го тура УПЛ встречались вице-чемпион прошлого чемпионата Шахтер и аутсайдер Минай.

Боевой поединок с тремя удалениями завершился вничью 1:1.

"Горняки" открыли счет на 34-й минуте матча – гол с пенальти забил Лассина Траоре

На 76-й минуте игры Минай сравнял счет – ворота Пятова поразил Рустам Ахмедзаде

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Все лучшие моменты поединка Минай – Шахтер смотрите в видеообзоре.

Шахтер потерял два очка в Ужгороде и увеличил отставание от Динамо, которое лидирует в чемпионате УПЛ, до трех баллов. Минай с пятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

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