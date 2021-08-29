Минай – Шахтер: видео голов и видеообзор матча 6-го тура УПЛ

Матч 6-го тура УПЛ Минай - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня на стадионе "Авангард" в Ужгороде в матче 6-го тура УПЛ встречались вице-чемпион прошлого чемпионата Шахтер и аутсайдер Минай.

Боевой поединок с тремя удалениями завершился вничью 1:1.

"Горняки" открыли счет на 34-й минуте матча – гол с пенальти забил Лассина Траоре

На 76-й минуте игры Минай сравнял счет – ворота Пятова поразил Рустам Ахмедзаде

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Все лучшие моменты поединка Минай – Шахтер смотрите в видеообзоре.

Шахтер потерял два очка в Ужгороде и увеличил отставание от Динамо, которое лидирует в чемпионате УПЛ, до трех баллов. Минай с пятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

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