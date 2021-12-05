Минай після скандалу із Селезньовим ущент програв

Селезньов знову програв / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Перемогу у матчі 17-го туру УПЛ із Минаєм із рахунком 3:0 Олександрія забезпечила собі ще у першому таймі.

За господарів до перерви забили аргентинець із італійським паспортом Спінеллі та українець Третьяков. А наприкінці поєдинку добив гостей латвієць Дубра.

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Олександрія – Минай – 3:0

Голи: Спінеллі, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

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Минай після поразки від Олександрії продовжує перебувати у зоні вильоту УПЛ. Дві найгірші команди за підсумками сезону опустяться до Першої ліги відразу, на ще дві команди чекає на плей-оф із клубами з нижчого дивізіону.

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Додамо, що у поєдинку з Олександрією форвард Миная Євген Селезньов, не відзначившись результативними діями, був замінений на 69-й хвилині на Едварда Кобака. Того самого, якого він вилаяв після попередньої поразки від Динамо (0:2). Пізніше, щоправда, Селезньов вибачився.

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