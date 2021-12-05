5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Минай после скандала с Селезневым с треском проиграл

Андрей Трофимов
5 декабря, 18:48
Александрия обыграла на своем поле Минай со счетом 3:0 – скандальный нападающий гостей Евгений Селезнев результативными действиями не отметился

Селезнев снова проиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Победу в матче 17-го тура УПЛ с Минаем со счетом 3:0 Александрия обеспечила себе еще в первом тайме.

За хозяев до перерыва забили аргентинец с итальянским паспортом Спинелли и украинец Третьяков. А в конце поединка добил гостей латвиец Дубра.

Реклама

Александрия – Минай – 3:0
Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

ВИДЕО ГОЛОВ

Реклама

Минай после поражения от Александрии продолжает находиться в зоне вылета УПЛ. Две худшие команды по итогам сезона опустятся в Первую лигу сразу, еще две команды ждет плей-офф с клубами из низшего дивизиона.

Реклама

Добавим, что поединке с Александрией форвард Миная Евгений Селезнев, не отметившись результативными действиями, был заменен на 69-й минуте на Эдварда Кобака. Того самого, которого он обматерил после предыдущего поражения от Динамо (0:2). Позже, правда, Селезнев принес тому извинения.

18+. Присутствует ненормативная лексика