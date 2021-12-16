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Минай відправив у відставку другого тренера за сезон

Сергій Шаховець
16 грудня, 23:57
Закарпатська команда припинила співпрацю з Ігорем Леоновим. Минай під його керівництвом не зміг здобути жодної перемоги

Ігор Леонов залишив закарпатський Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Керівництво Миная вирішило розлучитися з 54-річним фахівцем. Тренер залишив посаду за спільною згодою.

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"Минай щиро дякує за роботу Ігоря Івановича.

Вважаємо, що команда на чолі з Леоновим демонструвала гарний футбол, і тільки доля невезіння призвела до відсутності перемог та більшої кількості набраних очок за цей період.

У керівництва клубу немає претензій до роботи тренера і саме такого результату.

Але нинішня турнірна ситуація вимагає відповідних заходів з метою покращення ситуації", – повідомляється в офіційній заяві Минаю.

Нагадаємо, що Ігор Леонов очолив закарпатський клуб у жовтні 2021 року, замінивши на цій посаді Василя Кобіна.

Під керівництвом Леонова Минай провів 9 матчів, у яких 4 рази зіграв унічию та 5 поєдинків програв.

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Після 18 турів Минай займає 15-е місце в УПЛ, маючи в активі 10 очок.