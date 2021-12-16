16 декабря 19:45 Онлайн
Реал 3
Жилстрой-1 0
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси 1
Эвертон 1
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль 3
Ньюкасл 1
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Минай отправил в отставку второго тренера за сезон

Сергей Шаховец
16 декабря, 23:57
Закарпатская команда прекратила сотрудничество с Игорем Леоновым. Минай под его руководством не сумел одержать ни одной победы

Игорь Леонов покинул закарпатский Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Руководство Миная приняло решение расстаться с 54-летним специалистом. Тренер покинул должность по общему согласию.

Читайте также: Трансферная бомба! Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ

Реклама

"Минай от всей души благодарит за работу Игоря Ивановича.

Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол, и только невезение привела к отсутствию побед и большего количества набранных очков за этот период.

У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такому результату.

Но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации", – сообщается в официальном заявлении Миная.

Напомним, что Игорь Леонов возглавил закарпатский клуб в октябре 2021 года, заменив на этом посту Василия Кобина.

Под руководством Леонова Минай провел 9 матчей, в которых 4 раза сыграл вничью и 5 поединков проиграл.

Реклама

После 18-ти туров Минай занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 10 очков.