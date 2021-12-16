Минай отправил в отставку второго тренера за сезон

Игорь Леонов покинул закарпатский Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"
Руководство Миная приняло решение расстаться с 54-летним специалистом. Тренер покинул должность по общему согласию.
Читайте также: Трансферная бомба! Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ
"Минай от всей души благодарит за работу Игоря Ивановича.
Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол, и только невезение привела к отсутствию побед и большего количества набранных очков за этот период.
У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такому результату.
Но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации", – сообщается в официальном заявлении Миная.
Напомним, что Игорь Леонов возглавил закарпатский клуб в октябре 2021 года, заменив на этом посту Василия Кобина.
Под руководством Леонова Минай провел 9 матчей, в которых 4 раза сыграл вничью и 5 поединков проиграл.
После 18-ти туров Минай занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 10 очков.