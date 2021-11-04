Мілевський причепився до безхатченка в Маріуполі: той його так і не зрозумів

Мілевський і безхатченко в Маріуполі / Фото: Миля Шоу

Після завершення кар'єри футболіста у Артема Мілевського з'явився час для мандрівок.

36-річний кумир київських уболівальників навідався до Маріуполя, щоб потусуватися з відомим уродженцем цього міста – актором Андрієм Бєдняковим.

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Щоправда, дорогу до нього Міля вирішив шукати незвичайним чином – поцікавившись у безхатченка на лавці біля приміщення залізничного вокзалу.

"Друже, а Андрюху Бєднякова ти не бачив?" – поцікавився у чоловіка Мілевський.

"Бідь, бідь, бідь... Ви ж інтелігентна людина..." – промовив у відповідь Мілі безхатченко, закурюючи цигарку.

"Інтелігентна... Так ми шукаємо Андрюху, Бєднякова. Не знає він, коротше, де Андрюха", – дійшов висновку Мілевський і розвернувся.

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У підсумку Мілевський та Бєдняков таки знайшли один одного в Маріуполі. І повечеряли разом, скуштувавши місцеву шаурму.

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Раніше ми писали, що Мілевський зворушливо попрощався з фанатами Динамо – Артем не стримав сліз.