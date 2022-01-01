Миколенко заплутався у прізвиську Евертона

Нова сторінка в кар'рі Миколенка / Фото: Динамо Київ Inside

Під час першого інтерв'ю у статусі гравця Евертона, яким Віталій Миколенко офіційно став 1 січня, ексдинамівець зізнався, що для нього загадка – походження прізвиська ліверпульського клубу.

ЧОМУ "ІРИСКИ"?

"Що я знаю про історію Евертона? Він був заснований 1878 року. Знаю, що клуб називають "ірисками". Але в інтернеті не знайшов точної відповіді, чому саме так. Хотів би дізнатися", – зізнався YouTube-каналу Евертона Віталій Миколенко.

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"У самому центрі району Евертон був дім ірисок. Тут виготовляли цукерки і в дні матчів продавали навколо стадіону. Тому команду і почали називати "ірисками". Хоча тієї кондитерської вже давно немає", – розповів Пол Вортон, голова "Товариства спадщини ФК Евертон".

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