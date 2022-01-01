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Миколенко запутался в прозвище Эвертона

Андрей Трофимов
1 января, 21:00
Бывший защитник Динамо не понимает, почему его новый клуб Эвертон называют "ирисками". Объясняем

Новая страница в карьере Миколенко / Фото: Динамо Киев Inside

Во время своего первого интервью в статусе игрока Эвертона, каковым Виталий Миколенко официально стал 1 января, экс-динамовец признался, что для него загадка – происхождение прозвища ливерпульского клуба.

ПОЧЕМУ "ИРИСКИ"?

"Что я знаю об истории Эвертона? Он был основан в 1878 году. Знаю, что клуб называют "ирисками". Но в интернете не нашел точного ответа, почему именно так. Хотел бы узнать", – признался YouTube-каналу Эвертона Виталий Миколенко.

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"В самом центре района Эвертон находился дом ирисок. Тут делали конфеты и в дни матчей продавали вокруг стадиона. Поэтому команду и стали называть "ирисками". Хотя той кондитерской уже давно нет", – рассказал Пол Уортон, председатель "Общества наследия ФК Эвертон".

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Миколенко перешел в Эвертон / Фото: официальный сайт "Эвертон"