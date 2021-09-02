Миколенко зіграє з Францією – УАФ помилилася з його дискваліфікацією

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Так-так, лівий захисник збірної України Віталій Миколенко таки зможе зіграти проти Франції в кваліфікації ЧС-2022 в Києві, 4 вересня.

Хоча, як повідомляла УАФ, футболіст Динамо був під загрозою дискваліфікації перед вчорашньою зустріччю з Казахстаном 2:2 і, діставши в Нур-Султані "гірчичник", мав би наступний поєдинок пропустити.

Але не пропустить.

Як повідомляє Tribuna, інформація на сайті УАФ виявилася помилковою – Українська асоціація футболу вже прибрала зі статті імена всіх гравців, які перебували під загрозою дискваліфікації.

Оригінал статті УАФ

Миколенко доступний на майбутню гру, оскільки в Нур-Султані була його перша жовта картка в поточному відборі. За регламентом кваліфікації – гравця дискваліфікують після двох попереджень.

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Раніше у захисника була тільки червона картка в матчі з Фінляндією (1:1), після якої Миколенко пропустив домашню гру з Казахстаном (1:1).

Разом з тим майбутню зустріч з Францією на НСК "Олімпійський" 4 вересня пропустить Олександр Зінченко – він отримав по попередженню в обох матчах з Казахстаном.

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Нагадаємо, за набраними очками Україна посідає другий рядок, необхідний для потрапляння до плей-оф за вихід на ЧС. Але за втраченими балами перебуває на останній, п'ятій, сходинці в своїй групі.