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Миколенко не зможе зіграти за Евертон через регламент

Андрій Трофімов
2 січня, 09:12
Через особливості правил Прем'єр-ліги Англії дебют ексдинамівця Віталія Миколенка за Евертон відкладається

Віталій Миколенко / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Новачок Евертона Віталій Миколенко, який уклав з "ірисками" контракт до літа 2026 року, не зможе зіграти вдома проти Брайтона у неділю, 2 січня.

Правила англійської Прем'єр-ліги стверджують, що нові гравці, зареєстровані в період з 1 по 3 січня, не мають права грати у 21-му турі чемпіонату.

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Про це повідомляє liverpoolworld.

Миколенко отримав у Евертоні №19 / Фото: Колаж: Сьогодні

КОЛИ МИКОЛЕНКО ДЕБЮТУЄ

Перша гра Віталія за Евертон, що заплатило Динамо за футболіста 23 млн євро, може відбутися 8 січня – цього дня "іриски" проведуть виїзний матч третього раунду Кубка Англії проти Галл Сіті.

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У англійській же Прем'єр-лізі Миколенко може дебютувати 11 січня, коли відбудеться матч Евертон – Лестер.

Миколенко з 1 січня – гравець Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Зазначимо, що на час підписання українця Евертон посідає 15-й рядок в АПЛ, перебуваючи за вісім очок від зони вильоту.

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Миколенко перебрався до Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"