"Миколенко набагато кращий за Зінченка". Чим українець здивував хавбека збірної Англії?

Півзахисник Евертона Фабіан Делф встиг пограти у своїй кар'єрі за Манчестер Сіті, де він виступав разом з іншим українцем – Олександром Зінченком. За словами англійця, Віталій набагато краще володіє мовою, ніж улюбленець Гвардіоли.

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"Коли я познайомився з Віталієм, він сказав, що багато чого розуміє англійською, але йому важко розмовляти повноцінно.

Але я сказав йому: "Не хвилюйся. Коли я грав у Манчестер Сіті, до нас прийшов молодий українець із прізвищем Зінченко, і твоя англійська набагато краща, ніж у нього".

Якщо серйозно, то скаузерський акцент тяжкий для розуміння. Я впевнений, що з його підходом, Миколенко скоро відмінно заговорить англійською", – сказав Делф в інтерв'ю Youtube-каналу Влади Седан.