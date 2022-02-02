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"Миколенко набагато кращий за Зінченка". Чим українець здивував хавбека збірної Англії?

Сергій Шаховець
2 лютого, 22:56
Український новобранець Евертона Віталій Миколенко робить успіхи у вивченні англійської мови

Віталій Миколенко швидше опанував англійську, ніж Зінченко / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Півзахисник Евертона Фабіан Делф встиг пограти у своїй кар'єрі за Манчестер Сіті, де він виступав разом з іншим українцем – Олександром Зінченком. За словами англійця, Віталій набагато краще володіє мовою, ніж улюбленець Гвардіоли.

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"Коли я познайомився з Віталієм, він сказав, що багато чого розуміє англійською, але йому важко розмовляти повноцінно.

Але я сказав йому: "Не хвилюйся. Коли я грав у Манчестер Сіті, до нас прийшов молодий українець із прізвищем Зінченко, і твоя англійська набагато краща, ніж у нього".

Якщо серйозно, то скаузерський акцент тяжкий для розуміння. Я впевнений, що з його підходом, Миколенко скоро відмінно заговорить англійською", – сказав Делф в інтерв'ю Youtube-каналу Влади Седан.

Раніше повідомлялося, що в Евертоні виявилася величезна проблема Миколенка – футболіст не володів англійською мовою.

Як бачимо, за місяць перебування у Туманному Альбіоні українець зробив значний прогрес у вивченні англійської.

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А нещодавно Віталій Миколенко розповів, хто з динамівців має найбільші шанси заграти у Європі.

"Напевно, назву трьох – Циганков, Шапаренко і Бущан", – заявив Миколенко в інтерв'ю каналу Влади Седан на YouTube.