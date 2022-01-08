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Миколенко дебютував в Англії із надрезультативного матчу: відео голів

Олександр Трикіша
8 січня, 22:19
Український захисник Віталій Миколенко дебютував у складі англійського Евертона з перемоги! Дебют припав на поєдинок Кубка країни

Віталій Миколенко дебютував у складі Евертона / Фото: REUTERS

Миколенко вийшов у старті на матч 1/32 фіналу проти Халл Сіті та відіграв до фінального свистка.

Але початок поєдинку виявився для Евертона жахливим – гості пропустили вже на 45-й секунді.

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Проте "іриски" зуміли вийти вперед ще до перерви.

До речі, на останніх секундах першого тайму Миколенко заробив першу жовту картку в Англії.

У другому таймі Халл зумів зрівняти рахунок, але у додатковий час Евертон таки вирвав перемогу 3:2 та вийшов у наступний раунд.

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В англійській Прем'єр-лізі Миколенко може дебютувати 11 січня, коли відбудеться матч Евертон – Лестер, якщо Рафаель Бенітес залишиться задоволеним грою українця в сьогоднішній зустрічі.

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