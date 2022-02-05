Миколенко назвали найгіршим у першому матчі нового тренера Евертона

Лемпард і Миколенко / Фото: Reuters
Евертон здобув перемогу у першому матчі під керівництвом нового тренера Френка Лемпарда – "іриски" пробилися до 1/8 фіналу Кубка Англії, розгромивши на своєму полі інший клуб АПЛ Брентфорд 4:1.
Зазначимо, що після проблем зі спиною повернувся у гру український легіонер Евертона Віталій Міколенко – він вийшов у стартовому складі своєї команди та був замінений на 73-й хвилині за рахунку 3:1.
Під час заміни вболівальники на стадіоні "Гудісон Парк" аплодували Віталію, але аналітиків WhoScored дії Миколенка у цьому матчі не вразили – вони поставили йому найнижчу оцінку серед усіх польових гравців стартового складу Евертона – 6,5.
Евертон – Брентфорд – 4:1
Голи: Міна, 31, Ришарлісон, 48, Голгейт, 62, Таунсенд, 90 – Тоуні, 54, з пенальті
Евертон: Пікфорд, Коулмен, Годфрі (Міна, 14), Кін, Холгейт, Миколенко (Кенні, 73), Аллан, Андре Гомеш, Грей, Ришарлісон, Гордон (Таунсенд, 73).
Раніше Миколенко назвав гравців Динамо, які слідом за ним поїдуть до Європи. На думку Віталія, ними стануть Циганков, Шапаренко та Бущан.