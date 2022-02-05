Миколенко назвали найгіршим у першому матчі нового тренера Евертона

Лемпард і Миколенко / Фото: Reuters

Евертон здобув перемогу у першому матчі під керівництвом нового тренера Френка Лемпарда – "іриски" пробилися до 1/8 фіналу Кубка Англії, розгромивши на своєму полі інший клуб АПЛ Брентфорд 4:1.

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Зазначимо, що після проблем зі спиною повернувся у гру український легіонер Евертона Віталій Міколенко – він вийшов у стартовому складі своєї команди та був замінений на 73-й хвилині за рахунку 3:1.

Під час заміни вболівальники на стадіоні "Гудісон Парк" аплодували Віталію, але аналітиків WhoScored дії Миколенка у цьому матчі не вразили – вони поставили йому найнижчу оцінку серед усіх польових гравців стартового складу Евертона – 6,5.

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Евертон – Брентфорд – 4:1

Голи: Міна, 31, Ришарлісон, 48, Голгейт, 62, Таунсенд, 90 – Тоуні, 54, з пенальті

Евертон: Пікфорд, Коулмен, Годфрі (Міна, 14), Кін, Холгейт, Миколенко (Кенні, 73), Аллан, Андре Гомеш, Грей, Ришарлісон, Гордон (Таунсенд, 73).

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

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Раніше Миколенко назвав гравців Динамо, які слідом за ним поїдуть до Європи. На думку Віталія, ними стануть Циганков, Шапаренко та Бущан.