Помста за Олімпіаду. Терлюга вигризла золото чемпіонату Європи у основної суперниці

Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи

На чемпіонаті Європи-2022 з карате, який проходить у турецькому Газіантепі, українські спортсмени здобули три нагороди для нашої країни. До речі, раніше ми повідомляли, що Євро-2026 з карате відбудеться в Україні.

Чемпіонкою Європи стала 30-річна каратистка Анжеліка Терлюга. У фіналі українка перемогла давню суперницю – Івет Горанову з Болгарії. Саме цій спортсменці Анжеліка поступилася у фіналі Олімпіади-2020.

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Анжеліка Терлюга проти Івет Горанової, Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

Початок поєдинку був за болгарською спортсменкою. Терлюга програвала 0:2, але змогла двічі провести прийоми на оцінку "іпон" (3 бали), а також ловила суперницю на контратаках. Підсумок зустрічі – дострокова перемога з рахунком 11:3. Браво Анжеліко!

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Тепер українська каратистка стала чотириразовою чемпіонкою Європи. У 2018 році вона вигравала золото в індивідуальній першості та двічі (2017, 2019) у командних.

Дві бронзові нагороди на чемпіонаті Европи-2022 по карате для збірної України вибороли Аніта Серьогіна і Різван Талібов.