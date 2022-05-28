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Месть за Олимпиаду. Терлюга выгрызла золото чемпионата Европы у основной соперницы

Сергей Шаховец
28 мая, 14:25
В финальном поединке украинка Анжелика Терлюга победила олимпийскую чемпионку Ивет Горанову

Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европы

На чемпионате Европы-2022 по каратэ, который проходит в турецком Газиантепе украинские спортсмены завоевали три награды для нашей страны. Кстати, ранее мы сообщали, что Евро-2026 по каратэ состоится в Украине.

Чемпионкой Европы стала 30-летняя каратистка Анжелика Терлюга. В финале украинка победила давнюю соперницу – Ивет Горанову из Болгарии. Именно этой спортсменку Анжелика уступила финал Олимпиады-2020.

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Анжелика Терлюга против Ивет Горановой, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Начало поединка было за болгарской спортсменкой. Терлюга проигрывала 0:2, но смогла дважды провести приемы на оценку "иппон" (3 балла), а также ловила соперницу на контратаках. Итог встречи – досрочная победа со счетом 11:3. Браво Анжелика!

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Теперь украинская каратистка стала четырехкратной чемпионкой Европы. В 2018 году она выигрывала золото в индивидуальном первенстве и дважды (2017, 2019) в командных.

Две бронзовые награды на чемпионате Европы-2022 по каратэ для сборной Украины завоевали Анита Серегина и Ризван Талибов.

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