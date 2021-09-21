22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Помста чемпіона: Оскар Де Ла Хойя буде битися з кривдником Холіфілда

Сергій Шаховець
21 вересня, 15:52
Поразка 58-річного ветерана Евандера Холіфілда не залишилася непоміченою. Виклик ексчемпіону UFC зробив "золотий хлопчик" професійного боксу

Оскар Де Ла Хойя / Фото: BoxingScene

Співзасновник Triller Раян Кавано веде переговори з чемпіоном світу в шести вагових категоріях Оскаром Де Ла Хоєю щодо можливості поєдинку з колишнім чемпіоном UFC Вітором Белфортом, повідомляє boxingscene.com.

Читайте також: Золотого хлопчика світового боксу згвалтували: він розповів, як це було

"Бій між Оскаром Де Ла Хоєю та Вітором відбудеться в День Подяки. Якщо ми зможемо реалізувати наші плани, то це буде дуже цікаво.

Більшість людей засмучені тим, що зробив Белфорт з Холіфілдом. Тому зараз вони дивляться на Де Ла Хою не просто, як на "золотого хлопчика", а на людину, яка повинна помститися за Евандера.

Ми зараз ведемо переговори, щоб Оскар зустрівся з Вітором в суботу 27 листопада, і назвемо цей бій "Помстою", – сказав Кавано.

Де Ла Хойя в дитинстві і нині / Фото: Instagram

Нагадаємо, що 48-річний Де Ла Хойя повинен був зустрітися з Белфортом 11 вересня в Staples Center в Лос-Анджелесі. Але за тиждень до бою американський боксер повідомив, що у нього позитивний результат тесту на COVID-19, і він був змушений відмовитися від участі.

Його замінив 58-річний колишній чемпіон у суперважкій вазі Евандер Холіфілд, який програв Белфорту в першому раунді. Для перемоги ексчемпіону UFC вистачило 104 секунди.

Евандер Холіфілд програв Белфорт в першому раунді / Фото: Sky Sports

Оскар Де Ла Хойя – олімпійський чемпіон-1992 року, чемпіон світу серед профі в шести вагових категоріях. На професійному рингу здобув 39 перемог і 6 разів програвав. Після відходу зі спорту став промоутером, заснувавши компанію Golden Boy Promotions.

Майк Тайсон і Оскар Де ла Хойя / Фото: Twitter

Реклама