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Ворскла --
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Олександрія --
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Колос --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Брюгге --
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Порту --
Мілан --
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Помста колишнього одноклубника: гравець Лаціо познущався над гравцем Інтера після перемоги

Олександр Трикіша
17 жовтня, 12:22
Лаціо обіграв Інтер у восьмому турі чемпіонату Італії з рахунком 3:1. Вже після фінального свистка трапився найголовніший інцидент у зустрічі

Луїс Феліпе відсвяткував перемогу з Хоакіном Корреа / Фото: Getty Images

Футболіст Лаціо Феліпе Луїс вирішив відсвяткувати перемогу разом з іншим гравцем римського клубу Хоакіном Корреа. У пориві емоцій він застрибнув тому на спину.

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Єдине, він забув, що в цьому сезоні аргентинець на правах оренди виступає за Інтер.

Після переходу в Інтер Корреа зізнавався в коханні своїй новій команді і заявляв, що мріяв грати за Інтер з самого дитинства. Ймовірно, слова зачепили його колишнього партнера.

Інші гравці Інтера не зрозуміли витівку Луїса і накинулися на бразильця. Невеличку бійку вдалося швидко погасити, а потім головний арбітр зустрічі виписав футболістові Лаціо червону картку за неспортивну поведінку. Цікаво, що Феліпе Луїс розридався після видалення.

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