Помста колишнього одноклубника: гравець Лаціо познущався над гравцем Інтера після перемоги

Луїс Феліпе відсвяткував перемогу з Хоакіном Корреа / Фото: Getty Images

Футболіст Лаціо Феліпе Луїс вирішив відсвяткувати перемогу разом з іншим гравцем римського клубу Хоакіном Корреа. У пориві емоцій він застрибнув тому на спину.

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Єдине, він забув, що в цьому сезоні аргентинець на правах оренди виступає за Інтер.

Після переходу в Інтер Корреа зізнавався в коханні своїй новій команді і заявляв, що мріяв грати за Інтер з самого дитинства. Ймовірно, слова зачепили його колишнього партнера.

Інші гравці Інтера не зрозуміли витівку Луїса і накинулися на бразильця. Невеличку бійку вдалося швидко погасити, а потім головний арбітр зустрічі виписав футболістові Лаціо червону картку за неспортивну поведінку. Цікаво, що Феліпе Луїс розридався після видалення.