17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
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Интер --
Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфика --
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Вильярреал --
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Аталанта --
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Месть бывшего одноклубника: игрок Лацио поиздевался над игроком Интера после победы

Александр Трикиша
17 октября, 12:22
Лацио обыграл Интер в восьмом туре чемпионата Италии со счетом 3:1. Уже после финального свистка случился самый главный инцидент во встрече

Луис Фелипе отпраздновал победу с Хоакином Корреа / Фото: Getty Images

Футболист Лацио Фелипе Луис решил отпраздновать победу вместе с другим игроком римского клуба Хоакином Корреа. В порыве эмоций он запрыгнул тому на спину.

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Единственное, он забыл, что в этом сезоне аргентинец на правах аренды выступает за Интер.

После перехода в Интер Корреа признавался в любви своей новой команде и заявлял, что мечтал играть за Интер с самого детства. Вероятно, слова зацепили его бывшего партнера.

Другие игроки Интера не поняли выходку Луиса и набросились на бразильца. Небольшую потасовку удалось быстро погасить, а затем главный арбитр встречи выписал футболисту Лацио красную карточку за неспортивное поведение. Интересно, что Фелипе Луис разрыдался после удаления.

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