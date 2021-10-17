Месть бывшего одноклубника: игрок Лацио поиздевался над игроком Интера после победы

Луис Фелипе отпраздновал победу с Хоакином Корреа / Фото: Getty Images

Футболист Лацио Фелипе Луис решил отпраздновать победу вместе с другим игроком римского клуба Хоакином Корреа. В порыве эмоций он запрыгнул тому на спину.

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Единственное, он забыл, что в этом сезоне аргентинец на правах аренды выступает за Интер.

После перехода в Интер Корреа признавался в любви своей новой команде и заявлял, что мечтал играть за Интер с самого детства. Вероятно, слова зацепили его бывшего партнера.

Другие игроки Интера не поняли выходку Луиса и набросились на бразильца. Небольшую потасовку удалось быстро погасить, а затем главный арбитр встречи выписал футболисту Лацио красную карточку за неспортивное поведение. Интересно, что Фелипе Луис разрыдался после удаления.