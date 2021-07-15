Мессі записав повідомлення своєму 100-річному фанату, який записував всі його голи в зошит

Аргентинський футболіст був шокований, що уболівальник похилого віку записував в зошит голи протягом всієї його кар'єри. Ліонель записав йому повідомлення з подякою

Ліонель Мессі записав повідомлення своєму відданому фанату / Фото: Reuters

100-річний уболівальник нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі Дон Ернан записує всі голи свого кумира в зошит. Аргентинець робить записи відтоді, як Ліонель почав кар'єру. До речі, ми писали, що матюкливий пост Мессі – не найпопулярніший, його випередили Роналду і Марадона.

Мессі дізнався про відданого фаната після того, як його онук опублікував відео з дідусем в соцмережах. Після перемоги в Кубку Америки шестиразовий володар "Золотого м'яча" відправив повідомлення самому відданому фанату, повідомляє Eurosport.

"Привіт, Ернане. Твоя історія дійшла до мене. Мені здається божевіллям, що ви записували мої голи таким способом, і саме тому я хотів обійняти вас і подякувати за те, що ви робите, за всю вашу подальшу роботу", – сказав Мессі на відео.

Після того, як онук показав Ернану відео, дідусь сказав: "Я завжди слідував і слідуватиму за тобою. Я буду з тобою до кінця".