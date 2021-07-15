Месси записал сообщение своему 100-летнему фанату, записывающему все его голы в тетрадку

Аргентинский футболист был шокирован, что пожилой болельщик записывал в тетрадку голы на протяжении всей его карьеры. Лионель записал ему сообщение с благодарностью

Лионель Месси записал сообщение своему преданному фанату / Фото: Reuters

100-летний болельщик нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Дон Эрнан записывает все голы своего кумира в тетрадку. Аргентинец делает записи с тех пор, как Лионель начал карьеру. Кстати, мы писали, что матерный пост Месси – не самый популярный, его опередили Роналду и Марадона.

Месси узнал о преданном фанате после того, как его внук опубликовал видео с дедушкой в соцсетях. После победы в Кубке Америки шестикратный обладатель "Золотого мяча" отправил сообщение самому преданному фанату, сообщает Eurosport.

"Привет, Эрнан. Твоя история дошла до меня. Мне кажется безумием, что вы записывали мои голы таким способом, и именно поэтому я хотел обнять вас и поблагодарить за то, что вы делаете, за всю вашу последующую работу", – сказал Месси на видео.

После того, как внук показал Эрнану видео, дедушка сказал: "Я всегда следовал и буду следовать за тобой. Я буду с тобой до конца".