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Франція --
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Нідерланди --
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Ірландія --
Україна --
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Польща --
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Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
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Англія --
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Італія --
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Мессі виграв другий трофей: Аргентина розгромила Італію у Фіналіссімі (відео)

Павло Василенко
2 червня, 09:20
У битві континентів чемпіон Південної Америки впевнено обіграв найкращу команду Європи

Мессі і Аргентини святкують перемогу у Фіналіссімі / Фото: Колаж: Сьогодні

На лондонському стадіоні "Уемблі" пройшла Фіналісіма. Це матч, де зустрічаються чемпіони Європи та Південної Америки. Італія – Аргентина.

Переможцем стали аргентинці – 3:0. На 28-й хвилині відзначився нападник Лаутаро Мартінес, йому асистував Ліонель Мессі. У доданий до першого тайму час аргентинський півзахисник Анхель Ді Марія подвоїв перевагу своєї команди, гольовий пас віддав Мартінес. У доданий до другого тайму час забив форвард Пауло Дібала.

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Цікаво, що для семиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі це лише другий трофей з національною збірною. Раніше він перемагав на Кубку Америки-2021.

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Нагадаємо, що вчора збірна України обіграла Шотландію у стиковому матчі ЧС-2022.