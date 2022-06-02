Месси выиграл второй трофей: Аргентина разгромила Италию в Финалиссиме (видео)

Месси и Аргентина празднуют победу в Финалиссиме / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На лондонском стадионе "Уэмбли" прошла Финалиссима. Это матч, где встречаются чемпионы Европы и Южной Америки. Италия – Аргентина.

Победителем стали аргентинцы – 3:0. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.

Реклама

Интересно, что для семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси это всего лишь второй трофей с национальной сборной. Ранее он побеждал на Кубке Америки-2021.

Реклама

Напомним, что вчера сборная Украины обыграла Шотландию в стыковом матче ЧМ-2022.