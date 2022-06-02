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1 июня 21:45 Видео
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5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
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Хорватия --
Франция --
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7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
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Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
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Польша --
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11 июня 21:45
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Венгрия --
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Месси выиграл второй трофей: Аргентина разгромила Италию в Финалиссиме (видео)

Павел Василенко
2 июня, 09:20
В битве континентов чемпион Южной Америки уверенно обыграл лучшую команду Европы

Месси и Аргентина празднуют победу в Финалиссиме / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На лондонском стадионе "Уэмбли" прошла Финалиссима. Это матч, где встречаются чемпионы Европы и Южной Америки. Италия – Аргентина.

Победителем стали аргентинцы – 3:0. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.

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Интересно, что для семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси это всего лишь второй трофей с национальной сборной. Ранее он побеждал на Кубке Америки-2021.

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Напомним, что вчера сборная Украины обыграла Шотландию в стыковом матче ЧМ-2022.