Мессі погодився на шалене зниження зарплати, щоб залишитися в Барселоні

Ліонель Мессі продовжить контракт з Барселоною / Фото: Reuters
Барселона і Ліонель Мессі домовилися про новий контракт. Нова угода буде розрахована на п'ять років і має істотну зміну порівняно зі старою угодою.
Читайте також: Мессі більше не гравець Барселони: перший і останній гол Ліонеля за каталонців
За інформацією Sport.es, Мессі погодився на 50-відсоткове зниження зарплати в Барселоні, розуміючи важке фінансове становище каталонського клубу. Згідно з попереднім контрактом, аргентинець заробляв 138 мільйонів євро за сезон – в цю суму входили фіксована зарплата і різні бонуси.
Раніше йшлося про те, що через борги і стелю зарплат клуб не зможе собі дозволити продовжити відносини з Лео. Однак пізніше Ла Ліга дозволила каталонцям зареєструвати Ліонеля.
Новини на цю ж тему: