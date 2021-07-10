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Мессі залишається в Барселоні! Ла Ліга дозволила

Олег Люлька Олег Люлька
10 липня, 22:48
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Організація, що займається проведенням чемпіонату Іспанії з футболу, дозволила каталонцям зареєструвати Ліонеля. Про продовження контракту оголосять найближчими днями
Ліонель Мессі нікуди не йде
Ліонель Мессі нікуди не йде / Фото: Reuters

Барселона отримала юридичну можливість продовжити контракт з аргентинським форвардом Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє AS.

Питання, пов'язані зі стелею зарплат, залагоджені. Ла Ліга, що займається проведенням чемпіонату Іспанії, дозволила каталонському клубу зареєструвати Мессі.

Зазначається, що Ліонель доручив вести переговори батькові, щоб не відволікатися від Кубка Америки. Хорхе Мессі вже про все домовився з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Про укладення угоди між клубом і 34-річним гравцем буде оголошено найближчими днями.

Щоправда, ПСЖ і далі сподівається переконати Мессі і його батька в привабливості варіанту з продовженням кар'єри в Парижі, проте ймовірність того, що це станеться, незначна.

Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Раніше ми писали, що Барселона продовжить контракт з Мессі з допомогою порносайту. Сервіс для дорослих запропонував каталонцям 10 мільйонів доларів для укладання нової угоди з Ліонелем за право стати стрімінговим партнером клубу.

Також ми писали, що ніхто інший як безробітний Мессі – головний претендент на "Золотий м'яч".

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