Мессі знову у Барселоні

Хаві і Мессі можуть возз'єднатися / Фото: Getty Images

Після недільного матчу ПСЖ – Реймс (4:0), у якому Ліонель Мессі відзначився гольовою передачею, аргентинець відлетів до Каталонії. Відпочити і не лише.

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Як повідомляє OnzeTv3, Лео в барселонському ресторані повечеряв із головним тренером ФК Барселона Хаві та півзахисником "блаугранас" Серхіо Бускетсом – своїми колишніми партнерами з каталонської команди.

Це лише додало переконливості чуткам про можливе повернення Мессі до свого колишнього клубу – ФК Барселона.

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Як ми писали раніше, вирішальну роль у камбекові Мессі може зіграти фактор Хаві – давнього друга Ліонеля.

Та й сам Мессі вже пообіцяв повернутися до каталонської команди, тільки не уточнив, коли.

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"Я завжди казав, що в якийсь момент повернуся до Барселони, бо це мій дім, бо хочу спробувати допомогти клубу, чим можу. Я хотів би повернутися", – говорив раніше Ліонель.

Контракт Мессі з ПСЖ розрахований до 30 червня 2023 – на момент його закінчення Лео буде 36.