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Мессі заявив про повернення до Барселони

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
23 листопада, 10:32
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Щоправда, Ліонель не уточнив, коли саме це станеться
Ліонель Мессі
Ліонель Мессі / Фото: Reuters

Ледве Мессі відкрив рахунок своїм голам за ПСЖ у чемпіонаті Франції, як заявив про бажання повернутися до Барселони.

Щоправда, 34-річний аргентинець не конкретизував коли саме.

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"Я завжди казав, що в якийсь момент повернуся до Барселони, бо це мій дім, бо хочу спробувати допомогти клубу, чим можу. Очевидно, що якщо я зможу зробити свій внесок і допомогти клубу, я б хотів повернутися", – наводить слова Мессі Marca.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Мессі перейшов із Барселони до ПСЖ, уклавши контракт до літа 2023-го.

Коли контракт спливе, Мессі буде вже 36 – як нині Роналду, якому, своєю чергою, пророкують відхід з МЮ, якщо клуб із Манчестера не зможе за підсумками цього сезону пробитися до Ліги чемпіонів.

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Хаві і Мессі можуть возз'єднатися
Хаві і Мессі можуть возз'єднатися / Фото: Getty Images

Можливе повернення Мессі на "Камп Ноу" пов'язують із призначенням головним тренером Барселони друга та колишнього партнера Ліонеля – Хаві.

"Не сумніваюся, що з ним Барса зросте", – каже Мессі.

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