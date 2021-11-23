Мессі заявив про повернення до Барселони

Ледве Мессі відкрив рахунок своїм голам за ПСЖ у чемпіонаті Франції, як заявив про бажання повернутися до Барселони.
Щоправда, 34-річний аргентинець не конкретизував коли саме.
"Я завжди казав, що в якийсь момент повернуся до Барселони, бо це мій дім, бо хочу спробувати допомогти клубу, чим можу. Очевидно, що якщо я зможу зробити свій внесок і допомогти клубу, я б хотів повернутися", – наводить слова Мессі Marca.
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Нагадаємо, у серпні 2021 року Мессі перейшов із Барселони до ПСЖ, уклавши контракт до літа 2023-го.
Коли контракт спливе, Мессі буде вже 36 – як нині Роналду, якому, своєю чергою, пророкують відхід з МЮ, якщо клуб із Манчестера не зможе за підсумками цього сезону пробитися до Ліги чемпіонів.
Можливе повернення Мессі на "Камп Ноу" пов'язують із призначенням головним тренером Барселони друга та колишнього партнера Ліонеля – Хаві.
"Не сумніваюся, що з ним Барса зросте", – каже Мессі.