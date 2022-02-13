13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
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Динамо --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
Шахтар --
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ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфіка --
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Мессі позаздрить: гол висхідної зірки Динамо в Туреччині (відео)

Олег Люлька
13 лютого, 18:51
На зборах у Туреччині в неділю, 13 лютого, Динамо розгромило сербську команду Інджія. Одним із героїв спарингу став 20-річний Ванат

Ванат (праворуч) став героєм матчу з сербами / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо здобуло чергову перемогу на турецьких зборах, забивши чотири сухі м'ячі у ворота сербської Інджії.

Окрасою сьогоднішнього поєдинку став елегантний гол у виконанні 20-річного форварда Владислава Ваната, котрий повернувся з оренди в Чорноморці.

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ГОЛ ВАНАТА

Такій лівій позаздрить і Ліонель Мессі, який нині ледь вимучує із себе голи за ПСЖ.

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Динамо – Інджія – 4:0
Голи: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльський, 86

ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ

Спаринг проти Інджії став першим на заключному тренувальному зборі Динамо в Туреччині. У списку футболістів, яких Мірча Луческу взяв із собою, не знайшлося місця Володимиру Шепелєву. У нього – травма литкового м'яза.

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Ще два гравці – півзахисник Микола Шапаренко та захисник Костянтин Вівчаренко – пропустять початок третього збору Динамо у Туреччині через позитивні результати тестів на COVID-19. Гравці залишились у Києві на самоізоляції.