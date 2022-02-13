Мессі позаздрить: гол висхідної зірки Динамо в Туреччині (відео)

Ванат (праворуч) став героєм матчу з сербами / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Динамо здобуло чергову перемогу на турецьких зборах, забивши чотири сухі м'ячі у ворота сербської Інджії.
Окрасою сьогоднішнього поєдинку став елегантний гол у виконанні 20-річного форварда Владислава Ваната, котрий повернувся з оренди в Чорноморці.
ГОЛ ВАНАТА
Такій лівій позаздрить і Ліонель Мессі, який нині ледь вимучує із себе голи за ПСЖ.
Динамо – Інджія – 4:0
Голи: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльський, 86
ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ
Спаринг проти Інджії став першим на заключному тренувальному зборі Динамо в Туреччині. У списку футболістів, яких Мірча Луческу взяв із собою, не знайшлося місця Володимиру Шепелєву. У нього – травма литкового м'яза.
Ще два гравці – півзахисник Микола Шапаренко та захисник Костянтин Вівчаренко – пропустять початок третього збору Динамо у Туреччині через позитивні результати тестів на COVID-19. Гравці залишились у Києві на самоізоляції.