13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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Месси позавидует: гол восходящей звезды Динамо в Турции (видео)

Олег Люлька
13 февраля, 18:51
На сборе в Турции в воскресенье, 13 февраля, Динамо разгромило сербскую команду Инджия. Одним из героев спарринга стал 20-летний Ванат

Ванат (справа) стал героем матча с сербами / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо добыло очередную победу на турецких сборах, забив четыре сухих мяча в ворота сербской Инджии.

Украшением сегодняшнего поединка стал элегантный гол в исполнении 20-летнего форварда Владислава Ваната, вернувшегося из аренды в Черноморце.

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ГОЛ ВАНАТА

Такой левой позавидует и Лионель Месси, сейчас едва вымучивающий из себя голы за ПСЖ.

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Динамо – Инджия – 4:0
Голы: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльский, 86

ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА

Спарринг против Инджии стал первым на заключительном тренировочном сборе Динамо в Турции. В списке футболистов, которых Мирча Луческу взял с собой, не нашлось место Владимиру Шепелеву. У него – травма икроножной мышцы.

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Еще два игрока – полузащитник Николай Шапаренко и защитник Константин Вивчаренко – пропустят начало третьего сбора Динамо в Турции из-за положительных результатов тестов на COVID-19. Игроки остались в Киеве на самоизоляции.