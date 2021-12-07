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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Мессі, посунься! Рекорд легенди побив його одноклубник

Любомир Луканюк
7 грудня, 20:45
Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом, який забив 30 голів у Лізі чемпіонів. Раніше рекорд належав Ліонелю Мессі

Мбаппе розміняв четвертий десяток голів в ЛЧ / Фото: Getty Images

У матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен приймає Брюгге.

Вже на 7-й хвилині зустрічі французький клуб вигравав – 2:0. Дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

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Перший гол став для Мбаппе 30-м у Лізі чемпіонів. Нападник досягнув цієї позначки у віці 22 років 352 дні. І став наймолодшим гравцем, який забив 30 голів у Лізі чемпіонів.

Француз побив рекорд свого партнера по команді Ліонеля Мессі, який досяг цієї позначки у віці 23 років 131 день.

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Нагадаємо, що сьогодні у Лізі чемпіонів проводить свій матч донецький Шахтар. На "Олімпійському" гірники зустрічаються із Шерифом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Шериф.