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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Месси, подвинься! Рекорд легенды побил его одноклубник

Любомир Луканюк
7 декабря, 20:45
Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, который забил 30 голов в Лиге чемпионов. Раньше рекорд принадлежал Лионелю Месси

Мбаппе разменял четвертый десяток голов в ЛЧ / Фото: Getty Images

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен принимает Брюгге.

Уже на 7-й минуте встречи французский клуб выигрывал – 2:0. Дублем отметился Килиан Мбаппе.

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Первый гол стал для Мбаппе 30-м в Лиге чемпионов. Нападающий достиг этой отметки в возрасте 22 лет 352 дней. И стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов.

Француз побил рекорд своего партнера по команде Лионеля Месси, который достиг данной отметки в возрасте 23 лет 131 дня.

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Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов проводит свой матч донецкий Шахтер. На "Олимпийском" горняки встречаются с Шерифом. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф.