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Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Мессі і Роналду таке навіть не снилося: неймовірне досягнення футболіста за 130 мільйонів

Олександр Трикіша
16 вересня, 23:36
Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд встановив чергове досягнення в Лізі чемпіонів. Мессі і Роналду скромно стоять осторонь!

Ерлінг Голанд / Фото: REUTERS

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Боруссія обіграла Бешикташ 2:1, а Голанд записав на свій рахунок гол.

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Норвежець забив свій 21 гол в 17 матчах Ліги чемпіонів. І це всього в 21 рік!

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Навіть такі зірки футболу як Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду не можуть похвалитися подібним досягненням. Мессі в своїх 17 перших поєдинках в ЛЧ забив всього шість м'ячів, а на рахунку Роналду і зовсім бублик.

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До Голанда рекордсменом за цим показником був Рууд ван Ністелрой, який забив 21 гол за 27 матчів, пише footboom.

Раніше ми писали, що зіркового футболіста продаватимуть на аукціоні. Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд – ласий шматок для європейських грандів. Справжня війна за молодого форварда розгорнеться наступного літа. Transfermarkt оцінює 21-річного норвежця в 130 мільйонів євро!

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