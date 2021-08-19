Мессі і Роналду знову в прольоті: УЄФА назвав трьох найкращих футболістів року

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду / Фото: Reuters
Ім'я найкращого футболіста сезону 2020/21 оголосять 26 серпня на жеребкуванні групового етапу ЛЧ в Стамбулі. Раніше жоден з трьох кандидатів – ні чемпіон Європи італієць Жоржиньо, ні француз Канте, ні бельгієць де Брюйне – не удостоювалися цієї нагороди від УЄФА.
При цьому другий рік поспіль за бортом ТОП-3 залишилися Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. Їхгій час минає, що не кажи. Уже відомо, що Ліонель цього року став лише четвертим, а Кріштіану – дев'ятим.
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Місця з четвертого по десяте
- 4. Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ) – 148 очок
- 5. Роберт Левандовський (Баварія) – 140 очок
- 6. Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ) – 49 очок
- 7. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 31 очко
- 8. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 18 очок
- 9. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 16 очок
- 10. Ерлінг Голанд (Боруссія Д) – 15 очок
Зазначимо, що в голосуванні брали участь 24 тренери команд-учасниць Євро-2020, включаючи Андрія Шевченка, 80 тренерів клубів, які брали участь в групових раундах Ліги чемпіонів і Ліги Європи в минулому сезоні. Також до журі увійшли 55 журналістів – з кожної національної асоціації, представленої в УЄФА.
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Роналду був удостоєний цієї нагороди тричі, Мессі – двічі, а торік її присудили поляку Левандовському.