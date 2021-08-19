Мессі і Роналду знову в прольоті: УЄФА назвав трьох найкращих футболістів року

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Ім'я найкращого футболіста сезону 2020/21 оголосять 26 серпня на жеребкуванні групового етапу ЛЧ в Стамбулі. Раніше жоден з трьох кандидатів – ні чемпіон Європи італієць Жоржиньо, ні француз Канте, ні бельгієць де Брюйне – не удостоювалися цієї нагороди від УЄФА.

Жоржиньо / Фото: Instagram

Н’Голо Канте / Фото: Getty Images

Де Брюйне / Фото: Reuters

При цьому другий рік поспіль за бортом ТОП-3 залишилися Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. Їхгій час минає, що не кажи. Уже відомо, що Ліонель цього року став лише четвертим, а Кріштіану – дев'ятим.

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Місця з четвертого по десяте

4. Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ) – 148 очок

5. Роберт Левандовський (Баварія) – 140 очок

6. Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ) – 49 очок

7. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 31 очко

8. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 18 очок

9. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 16 очок

10. Ерлінг Голанд (Боруссія Д) – 15 очок

Криштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фото: Reuters

Зазначимо, що в голосуванні брали участь 24 тренери команд-учасниць Євро-2020, включаючи Андрія Шевченка, 80 тренерів клубів, які брали участь в групових раундах Ліги чемпіонів і Ліги Європи в минулому сезоні. Також до журі увійшли 55 журналістів – з кожної національної асоціації, представленої в УЄФА.

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Роналду був удостоєний цієї нагороди тричі, Мессі – двічі, а торік її присудили поляку Левандовському.