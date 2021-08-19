Месси и Роналду снова в пролете: УЕФА назвал трех лучших футболистов года

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Имя лучшего футболиста сезона 2020/21 будет объявлено 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Стамбуле. Ранее ни один из трех кандидатов – ни чемпион Европы итальянец Жоржиньо, ни француз Канте, ни бельгиец де Брюйне – не удостаивались этой награды от УЕФА.

Жоржиньо / Фото: Instagram

Н’Голо Канте / Фото: Getty Images

Де Брюйне / Фото: Reuters

При этом второй год подряд за бортом ТОП-3 остались Лионель Месси и Криштиану Роналду. Уходит их время, как ни круты. Уже известно, что Лионель в этом году стал лишь четвертым, а Криштиану – девятым.

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Места с четвертого по десятое

4. Лионель Месси (Барселона/ПСЖ) – 148 очков

5. Роберт Левандовски (Бавария) – 140 очков

6. Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ) – 49 очков

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 31 очко

8. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 18 очков

9. Криштиану Роналду (Ювентус) – 16 очков

10. Эрлинг Холанд (Боруссия Д) – 15 очков

Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: Reuters

Отметим, что в голосовании принимали участие 24 тренера команд-участниц Евро-2020, включая Андрея Шевченко, 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов – из каждой национальной ассоциации, представленной в УЕФА.

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Роналду удостаивался этой награды трижды, Месси – дважды, а в прошлом году ее присудили поляку Левандовски.