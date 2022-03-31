Мене заблокували: дружина Усика поділилася приємною новиною

Дружина Усика розповідає правду про фашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого тижня Катерина Усик виїхала з України до чеської столиці, де Олександр розпочав підготовку до другого поєдинку з Ентоні Джошуа.

У Празі Катерина веде активну громадську діяльність. Ходить на мітинги на підтримку України. А в соцмережах пише все, що думає про "русский мир". За правду й заплатила.

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У Instagram Катерина написала: "Доброго ранку. Мене вчора вперше заблокували! За правду. Напевно, ще за слова неприємні "русскому миру"!!! Це було приємно".

Через деякий час з'явився новий пост.

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"Наскільки я розумію, до кінця мене все одно не розблокували... Розбиратимемося", – написала Катерина Усик.

Нагадаємо, російські війська організували базу у будинку Усика під Києвом. Про це повідомляла у соцмережах Катерина.