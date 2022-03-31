Меня заблокировали: жена Усика поделилась приятной новостью

Жена Усика розповідає правду про фашистів / Фото: Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе Екатерина Усик выехала из Украины в чешскую столицу, где Александр начал подготовку ко второму поединку с Энтони Джошуа.

В Праге Екатерина ведет активную общественную деятельность. Ходит на митинги в поддержку Украины. А в соцсетях пишет все, что думает о "русском мире". За правду и поплатилась.

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В Instagram Екатерина написала: "Доброе утро. Меня вчера первый раз заблокировали! За правду. Наверное, еще за слова неприятные "русскому миру"!!! Это было приятно".

Через некоторое время появился новый пост.

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"Насколько я понимаю, до конца меня все равно не разблокировали... Будем разбираться", – написала Екатерина Усик.

Напомним, российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях Екатерина.