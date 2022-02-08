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Мене хейтять, не сплю: українець про незабите пенальті росіянам

Андрій Трофімов
8 лютого, 13:41
Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма розповів, що пережив після того, як не реалізував пенальті у півфінальному матчі Євро з Росією

Шотурма і його незабитий пенальті / Фото: Getty Images

Україна посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з футзалу у Нідерландах.

Але все могло бути інакше, якби за хвилину до кінця півфінального матчу з Росією капітан нашої збірної Петро Шотурма реалізував пенальті.

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На жаль, його удар парирував ногами кіпер росіян, і рахунок у матчі залишився 2:3.

"Як капітан узяв на себе відповідальність – удача була не на моїй стороні. Підійшовши до м'яча, відчув, уявив, скільки уболівальників за моєю спиною, звісно, я хотів забити. Але так сталося... На все життя вже – я думатиму про це пенальті, воно мені і снилося два дні, я спати не міг. Можу вибачитися перед уболівальниками – мені тепер із цим жити", – наводить слова Шотурми Tribuna.com.

"Після цього мені писали багато слів підтримки, багато було і хейту. Один тренер сказав, що пройшовши через таке, стаєш сильнішим. Так і є – за це Євро ми стали ще сильнішими", – додав Шотурма.

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Раніше ми писали про зраду у футзальній збірній України. Один із її лідерів виступає із тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом .

НЕЗАБИТЕ ПЕНАЛЬТІ ШОТУРМИ