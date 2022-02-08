8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Меня хейтят, не сплю: украинец о незабитом пенальти россиянам

Андрей Трофимов
8 февраля, 13:41
Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал, что пережил после того, как не реализовал пенальти в полуфинальном матче Евро с Россией

Шотурма и его незабитый пенальти / Фото: Getty Images

Украина заняла четвертое место на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах.

Но все могло быть иначе, если бы за минуту до конца полуфинального матча с Россией капитан нашей сборной Петр Шотурма реализовал пенальти.

Реклама

Увы, его удар парировал ногами кипер россиян, и счет в матче остался 2:3.

"Как капитан взял на себя ответственность – удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу, почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Но так случилось... На всю жизнь уже – я буду думать об этом пенальти, он мне и снился два дня, я спать не мог. Могу принести извинения болельщикам – мне теперь с этим жить", – приводит слова Шотурмы Tribuna.com.

"После этого мне писали много слов поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее", – добавил Шотурма.

Реклама

Ранее мы писали о зраде в футзальной сборной Украины. Один из ее лидеров выступает с тризубом на груди и в то же время играет в России, где ранее носил футболку с серпом и молотом.

НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ ШОТУРМЫ