Меня хейтят, не сплю: украинец о незабитом пенальти россиянам

Шотурма и его незабитый пенальти / Фото: Getty Images

Украина заняла четвертое место на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах.

Но все могло быть иначе, если бы за минуту до конца полуфинального матча с Россией капитан нашей сборной Петр Шотурма реализовал пенальти.

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Увы, его удар парировал ногами кипер россиян, и счет в матче остался 2:3.

"Как капитан взял на себя ответственность – удача была не на моей стороне. Подойдя к мячу, почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Но так случилось... На всю жизнь уже – я буду думать об этом пенальти, он мне и снился два дня, я спать не мог. Могу принести извинения болельщикам – мне теперь с этим жить", – приводит слова Шотурмы Tribuna.com.

"После этого мне писали много слов поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее", – добавил Шотурма.

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Ранее мы писали о зраде в футзальной сборной Украины. Один из ее лидеров выступает с тризубом на груди и в то же время играет в России, где ранее носил футболку с серпом и молотом.

НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ ШОТУРМЫ