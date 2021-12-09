8 грудня 19:45
Ювентус 1
Мальме 0
8 грудня 19:45
Зеніт 3
Челсі 3
8 грудня 22:00 Трансляція
Бенфіка 2
Динамо 0
8 грудня 22:00
Баварія 3
Барселона 0
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед 1
Янг Бойз 1
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург 1
Севілья 0
8 грудня 22:00
Вольфсбург 1
Лілль 3
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

"Мене турбує лише одне": Луческу назвав головний мінус Динамо у Лізі чемпіонів

Олег Люлька
9 грудня, 08:50
Динамо не вміє грати під тиском – що порадувало та засмутило головного тренера киян у нинішньому євросезоні

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Попри поразку від Бенфіки 0:2 у заключному матчі Динамо у Лізі чемпіонів, коуч киян Мірча Луческу знайшов, за що похвалити своїх підопічних.

Граю Луческу задоволений.

Реклама

Результатом – ні.

"Я задоволений якістю гри своєї команди у цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Але у жодному разі не можу бути задоволеним результатами, тому що ми могли набрати і більше балів. Проте не варто забувати, що вся наша задня лінія, усі захисники – це молоді гравці, яким по 19-21 року. Їхня молодість і відсутність досвіду поки що не сприяють якості гри в обороні", – наводить слова Мірчі Луческу офіційний сайт Динамо.

"Не варто забувати, що майже у всіх матчах ми на рівних грали із серйозними суперниками, грандами з нашої групи. Я задоволений якістю гри та зростанням своїх гравців. Мене непокоїть одне – вони починають грати лише після того, як зникає тиск після допущених помилок та пропущених голів", – нарікає Луческу.

Реклама

Нагадаємо, не зуміли пробитися до наступної стадії єврокубків і Шахтар із Зорею. Отже, України не буде в євровесні.