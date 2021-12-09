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"Меня беспокоит только одно": Луческу назвал главный минус Динамо в Лиге чемпионов

Олег Люлька
9 декабря, 08:50
Динамо не умеет играть под давлением – что порадовало и расстроило главного тренера киевлян в нынешнем евросезоне

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Несмотря на поражение от Бенфики 0:2 в заключительном матче Динамо в Лиге чемпионов, коуч киевлян Мирча Луческу нашел, за что похвалить своих подопечных.

Игрой Луческу доволен.

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Результатом – нет.

"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне", – приводит слова Мирчи Луческу официальный сайт Динамо.

"Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", – посетовал Луческу.

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Напомним, не сумели пробиться в следующую стадию еврокубков и Шахтер с Зарей. Таким образом Украины не будет в евровесне.