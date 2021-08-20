19 серпня 22:00
Рапід Відень 3
Зоря 0
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Менше тільки у Росії: Україна провалюється в рейтингу УЄФА

Олександр Трикіша
20 серпня, 09:36
Українські клуби не можуть похвалитися успішним стартом в єврокубковому сезоні. Потуг Шахтаря недостатньо, щоб боротися за повернення в ТОП-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Зоря програла Рапіду і практично вилетіла з ліги Європи. Фото: skrapid.at

На цьому тижні Шахтар обіграв Монако в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Для "гірників" ця перемога стала вже третьою в сезоні.

А от Зоря розгромно поступилася Рапіду в плей-оф кваліфікації Ліги Європи. У луганчан практично не залишилося шансів на продовження боротьби в Лізі Європи, зате команда гарантовано виступить в Лізі Конференцій.

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Також, нагадаємо, що Ворскла і Колос припинили виступи в єврокубках на ранніх стадіях Ліги Конференцій.

На цей момент Україна має в своєму активі 1,700 бала – це 33-е місце серед всіх європейських країн.

Найбільше очок, як би це дивно не звучало, принесло Україні Динамо, хоча ще не зіграло жодного матчу. Однак автоматична путівка в груповий етап ЛЧ дає 4 бонусних очка. Три очки заробив Шахтар і одне – Колос. 0,5 на рахунку Ворскли.

Менше України серед наших прямих конкурентів заробили тільки Росія і Австрія. Нагадаємо, щоб повернути собі автоматичну путівку в Лігу чемпіонів Україні необхідно завершити сезон в ТОП-10 рейтингу.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 20 серпня:

# Країна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Рейтинг команди
1Англія20,07122 64218 57124,3572,28587,9267/7
2Іспанія19,71419 57118,92819 5002,85780,5707/7
3Італія17,33312,64214,92816 2852,42863,6167/7
4Німеччина9,85715,21418,71415,2142,42861,4277/7
5Франція11 50010,58311,6667,9161,83343,4986/6
6Португалія9,66610.90010,3009,6003.00043,4666/6
7Нідерланди2.9008,6009 4009.2002.90033,0005/5
8Шотландія4.0006,7509,7508,5002.20031.2004/5
9Росія12,6007,5834,6664,3331.50030,6823/5
10Австрія9,7506.2005,8006,7001.60030,0504/5
11 Україна 8.000 5,600 7.200 6,800 1,700 29 300 3/5
12Сербія6,3756.0006.0005.5002,50026,3752/4
13Бельгія2,6007,8007,6006.0001,80025 8005/5
14Швейцарія6.5003.9006,4005,1252,50024,4252/4
15Хорватія5,1255,7504,3755,9003,12524 2752/4
16Кіпр7.0006,1255,1254.0001,62523,8752/4
17Чехія5.5006.5002,5006,6001,70022 8004/5
18Туреччина6,8005.5005.0003,1002.30022,7005/5
19Норвегія4.0005,3753,7506.5002,62522 2502/4
20Греція5,1005,1004,9005,1001,87522,0752/4
21Швеція5,3754,1255,7502,5003,37521,1253/4
22Данія5,2504,8755,1254,1251,40020,7754/5
23Ізраїль5,6252,6252.3757.0003.00020,6253/4
24Болгарія4.0004.0004,1254.0002,12518,2502/4
25Румунія2.9002.3755,8753,7501.50016 4001/4
26Угорщина1,6253,2504.5004,2502,25015,8751/4
27Казахстан4,2504,2503,3751.0002,12515 0002/4
28Польща2,8752,2502,1254.0003,37514,6252/4
29Словенія4,6253,1252.0002,2502,50014 5001/4
30Азербайджан4,3752.3753,3752,5001,87514 5002/4
31Словаччина1,8755,1253.0001.5002,50014,0002/4
32Білорусь3,2505.0002,5001.5000,25012 5004
33Литва2.3752,6251,6251,6251,75010.0001/4
34Боснія і Герцеговина1,3752.0001.5002,6251,6259,1254
35Люксембург0,8752,6253.0001.0001,2508,7501/4
36Латвія0,7501,6252,2501,3752,6258,6251/4
37Молдова2,7501,1250,7501,3752.3758,3751/4
38Косово0,0002,5001.5001,8332.3338,1663
39Ірландія1,1251.0001,2501,8752,8758,1251/4
40Північна Ірландія0,7500,5002.3752,8331,6258,0834
41Албанія2,6251.0000,7502.0001,6258.0004
42Фінляндія1,2500,8751,6251,3752,6257,7502/4
43Вірменія0,6251.5002,7501,3751.5007,7501/4
44Фарерські острови0,7501,1251,1252,7501.5007,2503
45Мальта1,3751.5000,7501.5001,8757.0004
46Грузія0,1251,6252,2501,7501,2507.0004
47Північна Македонія3,1251.0000,5001,7500,6257.0004
48Ліхтенштейн2.0001.5002,5000,5000,0006.5001
49Уельс0,5001.0001.0001.5001.5005.5004
50Естонія0,6250,5000,8751,3752.0005,3751/3
51Ісландія1,1251.5000,6250,6251.5005,3754
52Гібралтар0,5001.0001.0001,6661.0005,1661/4
53Чорногорія1,1250,3751.0001,6250,7504,8754
54Андорра0,1660,8331.5000,6661.5004,6653
55Сан-Марино0,1660,5000,0000,5000,1661,3323

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