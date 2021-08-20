19 августа 22:00
Рапид Вена 3
Заря 0
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Меньше только у России: Украина проваливается в рейтинге УЕФА

Александр Трикиша
20 августа, 09:36
Украинские клубы не могут похвастаться успешным стартом в еврокубковом сезоне. Потуг Шахтера недостаточно, чтобы бороться за возвращение в ТОП-10 таблицы коэффициентов УЕФА

Заря проиграла Рапиду и практически вылетела из Лиги Европы. Фото: skrapid.at

На этой неделе Шахтер обыграл Монако в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для "горняков" эта победа стала уже третьей в сезоне.

А вот Заря разгромно уступила Рапиду в плей-офф квалификации Лиги Европы. У луганчан практически не осталось шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы, зато команда гарантированно выступит в Лиге Конференций.

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Также напомним, что Ворскла и Колос прекратили выступления в еврокубках на ранних стадиях Лиги Конференций.

На данный момент Украина имеет в своем активе 1,700 балла – это 33-е место среди всех европейских стран.

Больше всего очков, как бы это странно не звучало, принесло Украине Динамо, хотя еще не сыграло ни одного матча. Однако автоматическая путевка в групповой этап ЛЧ дает 4 бонусных очка. Три очка заработал Шахтер и одно – Колос. 0,5 на счету Ворсклы.

Меньше Украины среди наших прямых конкурентов заработали только Россия и Австрия. Напомним, чтобы вернуть себе автоматическую путевку в Лигу чемпионов, Украине необходимо завершить сезон в ТОП-10 рейтинга.

Таблица коэффициентов УЕФА на 20 августа:

#Страна17/1818/1919/2020/2121/22РейтингКоманды
1Англия20,07122 64218 57124,3572,28587,9267/7
2Испания19,71419 57118,92819 5002,85780,5707/7
3Италия17,33312,64214,92816 2852,42863,6167/7
4Германия9,85715,21418,71415,2142,42861,4277/7
5Франция11 50010,58311,6667,9161,83343,4986/6
6Португалия9,66610.90010,3009,6003.00043,4666/6
7Нидерланды2.9008,6009 4009.2002.90033,0005/5
8Шотландия4.0006,7509,7508,5002.20031.2004/5
9Россия12,6007,5834,6664,3331.50030,6823/5
10Австрия9,7506.2005,8006,7001.60030,0504/5
11Украина8.0005,6007.2006,8001,70029 3003/5
12Сербия6,3756.0006.0005.5002,50026,3752/4
13Бельгия2,6007,8007,6006.0001,80025 8005/5
14Швейцария6.5003.9006,4005,1252,50024,4252/4
15Хорватия5,1255,7504,3755,9003,12524 2752/4
16Кипр7.0006,1255,1254.0001,62523,8752/4
17Чехия5.5006.5002,5006,6001,70022 8004/5
18Турция6,8005.5005.0003,1002.30022,7005/5
19Норвегия4.0005,3753,7506.5002,62522 2502/4
20Греция5,1005,1004,9005,1001,87522,0752/4
21Швеция5,3754,1255,7502,5003,37521,1253/4
22Дания5,2504,8755,1254,1251,40020,7754/5
23Израиль5,6252,6252.3757.0003.00020,6253/4
24Болгария4.0004.0004,1254.0002,12518,2502/4
25Румыния2.9002.3755,8753,7501.50016 4001/4
26Венгрия1,6253,2504.5004,2502,25015,8751/4
27Казахстан4,2504,2503,3751.0002,12515 0002/4
28Польша2,8752,2502,1254.0003,37514,6252/4
29Словения4,6253,1252.0002,2502,50014 5001/4
30Азербайджан4,3752.3753,3752,5001,87514 5002/4
31Словакия1,8755,1253.0001.5002,50014,0002/4
32Беларусь3,2505.0002,5001.5000,25012 5004
33Литва2.3752,6251,6251,6251,75010.0001/4
34Босния и Герцеговина1,3752.0001.5002,6251,6259,1254
35Люксембург0,8752,6253.0001.0001,2508,7501/4
36Латвия0,7501,6252,2501,3752,6258,6251/4
37Молдова2,7501,1250,7501,3752.3758,3751/4
38Косово0,0002,5001.5001,8332.3338,1663
39Ирландия1,1251.0001,2501,8752,8758,1251/4
40Северная Ирландия0,7500,5002.3752,8331,6258,0834
41Албания2,6251.0000,7502.0001,6258.0004
42Финляндия1,2500,8751,6251,3752,6257,7502/4
43Армения0,6251.5002,7501,3751.5007,7501/4
44Фарерские острова0,7501,1251,1252,7501.5007,2503
45Мальта1,3751.5000,7501.5001,8757.0004
46Грузия0,1251,6252,2501,7501,2507.0004
47Северная Македония3,1251.0000,5001,7500,6257.0004
48Лихтенштейн2.0001.5002,5000,5000,0006.5001
49Уэльс0,5001.0001.0001.5001.5005.5004
50Эстония0,6250,5000,8751,3752.0005,3751/3
51Исландия1,1251.5000,6250,6251.5005,3754
52Гибралтар0,5001.0001.0001,6661.0005,1661/4
53Черногория1,1250,3751.0001,6250,7504,8754
54Андорра0,1660,8331.5000,6661.5004,6653
55Сан-Марино0,1660,5000,0000,5000,1661,3323

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