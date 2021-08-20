Меньше только у России: Украина проваливается в рейтинге УЕФА

Заря проиграла Рапиду и практически вылетела из Лиги Европы. Фото: skrapid.at

На этой неделе Шахтер обыграл Монако в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для "горняков" эта победа стала уже третьей в сезоне.

А вот Заря разгромно уступила Рапиду в плей-офф квалификации Лиги Европы. У луганчан практически не осталось шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы, зато команда гарантированно выступит в Лиге Конференций.

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Также напомним, что Ворскла и Колос прекратили выступления в еврокубках на ранних стадиях Лиги Конференций.

На данный момент Украина имеет в своем активе 1,700 балла – это 33-е место среди всех европейских стран.

Больше всего очков, как бы это странно не звучало, принесло Украине Динамо, хотя еще не сыграло ни одного матча. Однако автоматическая путевка в групповой этап ЛЧ дает 4 бонусных очка. Три очка заработал Шахтер и одно – Колос. 0,5 на счету Ворсклы.

Меньше Украины среди наших прямых конкурентов заработали только Россия и Австрия. Напомним, чтобы вернуть себе автоматическую путевку в Лигу чемпионов, Украине необходимо завершить сезон в ТОП-10 рейтинга.

Таблица коэффициентов УЕФА на 20 августа: