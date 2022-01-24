Менше купальник буває? Спортсменка вразила своїм бікіні

Валері відпочиває на морі / Фото: Колаж: Сьогодні

Красуня зі змішаних єдиноборств Валері Лореда нещодавно вразила баскетбольних фанатівколи з'явилася на матч НБА в неймовірно коротких шортах

Тепер дівчина влаштувала гарячу фотосесію на морському березі. Для цього Валері обрала мікроскопічне бікіні.

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Нагадаємо, що 23-річна Лореда в дитинстві займалася тхеквондо. Вона навіть виступала на чемпіонаті світу. Та виграти медаль не змогла.

Дебютувала у змішаних єдиноборствах у лютому 2019 року. Останній поєдинок вона провела 12 листопада, перемігши американку Тейлор Тернер. Усього на її рахунку чотири перемоги у п'яти боях у MMA.