Меньше купальник бывает? Спортсменка поразила своим бикини

Валери отдыхает на море / Фото: Коллаж: Сегодня

Красотка из смешанных единоборств Валери Лореда недавно поразила баскетбольных фанатов, когда явилась на матч НБА в невероятно коротких шортах.

Теперь же девушка устроила горячую фотосессию на морском берегу. Для этого Валери выбрала микроскопичное бикини.

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Напомним, что 23-летняя Лореда в детстве занималась тхэквондо. Она даже выступала на чемпионате мира. Но выиграть медаль не смогла.

Дебютировала в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 12 ноября, победив американку Тейлор Тернер. Всего на ее счету четыре победы в пяти боях в MMA.