Мегазірка МанСіті записав відео для хлопця з Маріуполя, який постраждав від обстрілу

Кевін Де Брюйне підтримав 16-річного Давида з Маріуполя / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, Instagram

Бельгійський півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне підтримав свого фаната, який постраждав під час російського обстрілу в Маріуполі.

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16-річний Давид нині лужить у запорізькій лікарні. Юнак грав у футбол зі своїми друзями, коли рашисти обстріляли Маріуполь. Давид отримав поранення ноги, а один з його друзів загинув.

Нідерландська журналістка Йоані де Рійке, яка висвітлює війну для бельгійського видання, поспілкувалася з Давидом. Під час розмови хлопець зізнався, що є фанатом зірки Мансіті Кевіна де Брюйне.

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Журналістка передала це футболісту, і той записав відео для Давида, яке Йоані де Рійке опублікувала в Instagram.

"Привіт, Давиде, це Кевін де Брюйне. Почув, що з тобою сталося. Мені дуже шкода. Те, що відбувається там, – не добре. Сподіваюся, це невелике повідомлення тебе підбадьорить. Сподіваюся, що ти боротимешся за своє життя і що скоро тобі стане краще. І сподіваюся, що одного разу ти побачиш наживо, як я граю, а я зможу показати найкращу гру", – сказав де Брюйне.

Раніше одноклубник де Брюйне Олександр Зінченко наїхав на футболістів із Росії за їхнє мовчання про війну.

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"Мене здивувало, що ніхто з російських футболістів нічого не сказав. Багато хто з них грає у національній збірній, у них багато підписників. Вони можуть щось зробити, щоб зупинити цю війну, народ їх чує. Я знаю, що вони налякані. Але чого вони бояться? З ними нічого не зроблять. Принаймні вони можуть заявити про свою позицію, але вони просто ігнорують це".