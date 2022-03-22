Мегазвезда МанСити записал видео для парня из Мариуполя, пострадавшего от обстрелов

Кевин Де Брюйне поддержал 16-летнего Давида из Мариуполя / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, Instagram

Бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поддержал своего фаната, который пострадал во время российских обстрелов в Мариуполе.

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16-летний Давид сейчас находится в запорожской больнице. Юноша играл в футбол со своими друзьями, когда рашисты обстреляли Мариуполь. Давид получил ранение ноги, а один из его друзей погиб.

Нидерландская журналистка Йоани де Рийке, освещающая войну для бельгийского издания, пообщалась с Давидом. Во время разговора парень признался, что он фанат звезды МанСити Кевина де Брюйне.

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Журналистка передала это футболисту, и он записал видео для Давида, которое Йоани де Рийке опубликовала в Instagram.

"Привет, Давид, это Кевин де Брюйне. Услышал, что с тобой случилось. Мне очень жаль. Происходящее там – не хорошо. Надеюсь, это небольшое сообщение тебя подбодрит. Надеюсь, что ты будешь бороться за свою жизнь и что скоро тебе станет лучше. И надеюсь, что однажды ты увидишь вживую, как я играю, а я смогу показать лучшую игру", – сказал де Брюйне.

Ранее одноклубник де Брюйне Александр Зинченко наехал на футболистов из России за их молчание о войне.

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"Меня удивило, что никто из российских футболистов ничего не сказал. Многие из них играют в национальной сборной, у них много подписчиков. Они могут что-то сделать, чтобы остановить эту войну, народ их слышит. Я знаю, что они напуганы. Но чего они боятся? С ними ничего не сделают. По крайней мере, они могут заявить о своей позиции, но они просто игнорируют это".